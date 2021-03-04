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Dünya
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Myanmar’da katliam: 38 ölü

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Myanmar’da katliam: 38 ölü

Darbe karşıtı protesto gösterilerinin 6 Şubat’tan bu yana devam ettiği Myanmar’da asker ve polisin protestoculara müdahalesi her geçen gün sertleşiyor.

Dün başta Yangon şehri olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlere güvenlik güçleri gerçek mermi ile karşılık verirken, Birleşmiş Milletler (BM) olaylarda 38 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu, yaklaşık bir aylık sürede yaşanan en kanlı gün oldu. BM’den yapılan açıklamada, 1 Şubat’taki darbenin ardından toplam can kayıplarının 50’ye ulaştığı kaydedildi.

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