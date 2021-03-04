Myanmar’da katliam: 38 ölü

Dün başta Yangon şehri olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirilen eylemlere güvenlik güçleri gerçek mermi ile karşılık verirken, Birleşmiş Milletler (BM) olaylarda 38 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu, yaklaşık bir aylık sürede yaşanan en kanlı gün oldu. BM’den yapılan açıklamada, 1 Şubat’taki darbenin ardından toplam can kayıplarının 50’ye ulaştığı kaydedildi.