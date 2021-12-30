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DÃ¼nya Myanmar'dan gelen iddia ile sarsÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Sagaing bÃ¶lgesinde bulunan Done Taw kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸanan kan donduran olaydan yeni bilgiler geldi.

AP'ye konuÅŸan bir kÃ¶ylÃ¼ katliamÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±. YaÅŸananlarÄ± anlatan adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak istemeyen bir yerli kÃ¶yÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde hala yanmakta olan cesetler buldu.

Kendi gÃ¼venliÄŸi iÃ§in adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kÃ¶ylÃ¼ bu kiÅŸilerin uzuvlarÄ±ndan baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AP'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ diÄŸer kiÅŸiler gibi misilleme korkusuyla isminin gizli kalmasÄ±nÄ± isteyen 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, 'Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, yaÅŸanÄ±lanlar kabul edilemez' dedi.

Independent'ta yer alan habere gÃ¶re, Myanmar ordusun 7 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ saat 11:00'de Done Taw'a saldÄ±rdÄ±.

Pek Ã§ok kÃ¶ylÃ¼ saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ormana kaÃ§arak hayatlarÄ±nÄ± kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren 50 asker bazÄ± kÃ¶ylÃ¼leri yakalamayÄ± baÅŸardÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Done Taw kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 11 kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n diri diri yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, bÃ¶lgeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã–LENLERÄ°N 5'Ä° Ã‡OCUK

Konu ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan BM sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, '11 kiÅŸinin korkunÃ§ ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼' raporlarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etmiÅŸ ve 'inandÄ±rÄ±cÄ± raporlarÄ±n' Ã¶ldÃ¼rÃ¼len insanlar arasÄ±nda beÅŸ Ã§ocuÄŸun olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.

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Bu Katliam ordunun 2017'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len MÃ¼slÃ¼man Rohingyalar gibi etnik azÄ±nlÄ±klara karÅŸÄ± uzun sÃ¼redir kullandÄ±ÄŸÄ± uygulamalara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n de sinyalini veriyor.

Gelen haberler ordunun muhalefetin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki yerleÅŸim yerlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.