HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
2021de parlamadÄ± AltÄ±nÄ± yeni yÄ±lda neler bekliyor Piyasa ikilem yaÅŸayabilir2021'de parlamadÄ±! AltÄ±nÄ± yeni yÄ±lda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaÅŸayabilir'#AltÄ±n FiyatlarÄ±
Ã–z kÄ±zÄ±na 24 yÄ±l boyunca tecavÃ¼z etmiÅŸti... AsrÄ±n sapÄ±ÄŸÄ± davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸmeÖz kÄ±zÄ±na 24 yÄ±l boyunca tecavüz etmiÅŸti... 'AsrÄ±n sapÄ±ÄŸÄ±' davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatlarÄ± da geriledi Ä°ÅŸte marka marka gÃ¼ncel listeKurla birlikte otomobil fiyatlarÄ± da geriledi! Ä°ÅŸte marka marka güncel liste#Otomobil
MEBden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluna Ã§aÄŸrÄ±: DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaya davet ediyoruzMEB'den KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na çaÄŸrÄ±: DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± açÄ±klamaya davet ediyoruz#Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±
Kan donduran olay... KÃ¶ylÃ¼leri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±larKan donduran olay... Köylüleri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±lar!#Myanmar
PKKnÄ±n paralel Diyanet yapÄ±lanmasÄ± DÄ°AYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nÄ±n paralel Diyanet yapÄ±lanmasÄ±' 'DÄ°AYDER' iddianemesi kabul edildi!#DÄ°AYDER
Kritik operasyon Mehmet Fatih AlÄ±cÄ± kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±Kritik operasyon! Mehmet Fatih AlÄ±cÄ± kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±#DEAÅž
Pitbullu dehÅŸette yeni detaylar: Ä°fadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ± SÃ¶yledikleri...Pitbullu dehÅŸette yeni detaylar: Ä°fadesi ortaya çÄ±ktÄ±! Söyledikleri...#Pitbull
UÄŸur Åžahin uyarmÄ±ÅŸtÄ±... ABDden flaÅŸ aÅŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±UÄŸur Åžahin uyarmÄ±ÅŸtÄ±... ABD'den flaÅŸ aÅŸÄ± açÄ±klamasÄ±#Omicron
BÃ¶ylesi gÃ¶rÃ¼lmedi GÃ¼ndÃ¼z geceye dÃ¶ndÃ¼...Böylesi görülmedi! Gündüz geceye döndü...#Meteoroloji
Akraba tuzaÄŸÄ± Yoksulluktan kaÃ§arken seks kÃ¶lesi oldularAkraba tuzaÄŸÄ±! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bir ahtapot sanki kafamÄ± sÄ±kÄ±yor... GeÃ§meyen aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n sebebi dev hÃ¼creli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamÄ± sÄ±kÄ±yor...' Geçmeyen aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n sebebi dev hücreli arterit olabilir #SaÄŸlÄ±k
Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kriz Ã§Ä±karttÄ±... Ä°lk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çÄ±karttÄ±... Ä°lk defa devreye girdiler#Çin
Bu dizide oynayanÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmedi: UÃ§akta olay Ã§Ä±karan kadÄ±n da onlardan biriymiÅŸBu dizide oynayanÄ±n yüzü gülmedi: Uçakta olay çÄ±karan kadÄ±n da onlardan biriymiÅŸ#Baywatch
Evlat acÄ±sÄ±yla sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Ä°zzet AltÄ±nmeÅŸe ilk kez konuÅŸtuEvlat acÄ±sÄ±yla sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Ä°zzet AltÄ±nmeÅŸe ilk kez konuÅŸtu#Ä°zzet AlÄ±nmeÅŸe
HABERLERDünya Haberleri

Myanmar'da kan donduran olay... Köylüleri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±lar!

#Myanmar#Dünya#Darbe
Myanmarda kan donduran olay... KÃ¶ylÃ¼leri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±lar

Dünya, haftalardÄ±r Myanmar'da 11 köylünün yakÄ±larak öldürüldüÄŸü iddiasÄ±nÄ± konuÅŸuyor. Olaya ait görüntüler sosyal medyada yer alÄ±rken görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n yeni ifadeleri katliamÄ±n boyutlarÄ±nÄ± gözler önüne serdi.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nya Myanmar'dan gelen iddia ile sarsÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Sagaing bÃ¶lgesinde bulunan Done Taw kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸanan kan donduran olaydan yeni bilgiler geldi.

AP'ye konuÅŸan bir kÃ¶ylÃ¼ katliamÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±. YaÅŸananlarÄ± anlatan adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak istemeyen bir yerli kÃ¶yÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde hala yanmakta olan cesetler buldu.

Kendi gÃ¼venliÄŸi iÃ§in adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kÃ¶ylÃ¼ bu kiÅŸilerin uzuvlarÄ±ndan baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AP'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ diÄŸer kiÅŸiler gibi misilleme korkusuyla isminin gizli kalmasÄ±nÄ± isteyen 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, 'Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, yaÅŸanÄ±lanlar kabul edilemez' dedi.

Gözden KaçmasÄ±n

Myanmarâ€™da dehÅŸet KÃ¶ylÃ¼leri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±larMyanmarâ€™da dehÅŸet! Köylüleri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±larHaberi görüntüle

Independent'ta yer alan habere gÃ¶re, Myanmar ordusun 7 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ saat 11:00'de Done Taw'a saldÄ±rdÄ±.

Pek Ã§ok kÃ¶ylÃ¼ saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ormana kaÃ§arak hayatlarÄ±nÄ± kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren 50 asker bazÄ± kÃ¶ylÃ¼leri yakalamayÄ± baÅŸardÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Done Taw kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 11 kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n diri diri yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, bÃ¶lgeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ã–LENLERÄ°N 5'Ä° Ã‡OCUK

Konu ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan BM sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, '11 kiÅŸinin korkunÃ§ ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼' raporlarÄ±ndan derin endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etmiÅŸ ve 'inandÄ±rÄ±cÄ± raporlarÄ±n' Ã¶ldÃ¼rÃ¼len insanlar arasÄ±nda beÅŸ Ã§ocuÄŸun olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸti.

Â

Myanmarda kan donduran olay... KÃ¶ylÃ¼leri canlÄ± canlÄ± yaktÄ±lar

Bu Katliam ordunun 2017'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len MÃ¼slÃ¼man Rohingyalar gibi etnik azÄ±nlÄ±klara karÅŸÄ± uzun sÃ¼redir kullandÄ±ÄŸÄ± uygulamalara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n de sinyalini veriyor.

Gelen haberler ordunun muhalefetin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bÃ¶lgelerdeki yerleÅŸim yerlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Myanmar#Dünya#Darbe

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Ä°stanbulâ€™un sanalÄ± da altÄ±n

Ä°stanbulâ€™un sanalÄ± da altÄ±n

#Ä°stanbul
VenezuelalÄ± kadÄ±nlara akraba tuzaÄŸÄ± Yoksulluktan kaÃ§arken seks kÃ¶lesi oldular

VenezuelalÄ± kadÄ±nlara akraba tuzaÄŸÄ±! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir deÄŸil iki deÄŸil, en az 16 kadÄ±n... Marilyn MansonÄ±n korkunÃ§ iÅŸkenceleri

Bir deÄŸil iki deÄŸil, en az 16 kadÄ±n... Marilyn Manson'Ä±n korkunç iÅŸkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

Ä°stanbulâ€™un sanalÄ± da altÄ±n

Ä°stanbulâ€™un sanalÄ± da altÄ±n

#Ä°stanbul
VenezuelalÄ± kadÄ±nlara akraba tuzaÄŸÄ± Yoksulluktan kaÃ§arken seks kÃ¶lesi oldular

VenezuelalÄ± kadÄ±nlara akraba tuzaÄŸÄ±! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir deÄŸil iki deÄŸil, en az 16 kadÄ±n... Marilyn MansonÄ±n korkunÃ§ iÅŸkenceleri

Bir deÄŸil iki deÄŸil, en az 16 kadÄ±n... Marilyn Manson'Ä±n korkunç iÅŸkenceleri!

#Marilyn Manson