Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle ölen sivillerin sayısı 570'e çıktı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda toplam can kayıplarının 570'e çıktığı, 2 bin 728 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 443 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

SİVİLLER OLASI HAVA SALDIRILARINA KARŞI SIĞINAK KAZIYOR

Öte yandan Myanmar'ın doğusundaki Şan eyaletinin Tayland sınırında yaşayan çok sayıda sivil, ordunun bölgeye hava saldırıları düzenleme ihtimaline karşı evlerini terk ederek sığınak inşa etmeye başladı.

Myanmar Now sitesinde yer alan haberde, Tachileik kentinde en az 6 bin kişinin, bölgede faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Şan Devlet Ordusu (SSA) ile Myanmar ordusu arasında çatışma riskine karşı tedbirler aldığı belirtildi.

Bazı sivillerin korunmak için sığınak kazdığı bazılarının ise Tayland sınırına geçmeye çalıştığı kaydedildi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 570 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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