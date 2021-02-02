Myanmar'da gözaltındaki devrik lider Suu Çii'nin ev hapsine alındığı iddia edildi

Financial Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) ismi açıklanmayan bir milletvekili, Suu Çii'nin gözaltına alınmasının ardından başkent Nepido'daki evinde tutulduğunu öne sürdü.

NLD'li milletvekili, ordunun gözaltına aldığı Suu Çii'nin yanı sıra Devlet Başkanı Win Myint'i de ev hapsine gönderdiğini belirtti.

Suu Çii'nin durumu hakkında kendilerine endişelenilmemesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu aktaran milletvekili, "Ancak endişeliyiz. Bir fotoğraf görürsek rahatlama olur." dedi.

EV HAPSİ

Myanmar'da, 1988'de de askeri darbeyle yönetimi ele geçiren ordu, Suu Çii'yi 1989'da yine ev hapsine göndermişti.

Suu Çii, 6 yıl süren esaretin ardından Temmuz 1995'te özgürlüğüne kavuşurken cunta yönetimi, Eylül 2000'de başka bir kente gitmeye çalıştığı sırada Suu Çii'yi yakalayarak seyahat kısıtlamasını deldiği gerekçesiyle yeniden ev hapsine almıştı.

Mayıs 2002'de şartsız salıverilen Suu Çii, bir sonraki yıl destekçileriyle devletin desteklediği bir grup arasında çıkan çatışma nedeniyle cezaevine gönderilmişti.

Daha sonra cezasını evde sürdürmesine karar verilen Suu Çii, bu sürede NLD yetkilileri ve seçilmiş diplomatlarla bir araya gelebilse de oğulları ve eşiyle görüştürülmemişti.

Ev hapsi yıllarında Suu Çii'nin eşi Aris, kansere yakalanmış ve durumu giderek kötüleşmişti. Askeri yetkililer, Suu Çii'ye eşini görmek üzere İngiltere'ye gitmesi için izin vermiş ancak Suu Çii, döndüğünde Myanmar'a alınmama korkusuyla bunu reddetmişti.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

8 Kasım 2020 seçimi, Suu Çii'nin partisi NLD'nin zaferiyle sonuçlanmış ancak beraberinde, ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Bu iddiaların tartışmaları alevlendirdiği ülkede, Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 27 Ocak'ta kanunların düzgün uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini söylemişti. Ancak Myanmar ordusu, Hlaing'in söz konusu açıklamalarının "darbe" tehdidi olmadığı savunmuştu.

Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticileri dün sabah gözaltına alınmıştı. Bundan birkaç saat sonra ordu yönetime el koyduğunu açıklamış ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

NLD ise halka, darbeye karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.