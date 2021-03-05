Myanmar'da darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor.Â Yerel medya gÃ¶sterilerde toplamda 52'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ yaklaÅŸÄ±k 1220 kiÅŸinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Myanmarâ€™Ä±n Mandalay kentinde, 20 yaÅŸÄ±ndaki Zaw Myo adlÄ± bir gencin, protestoculara gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin geldiÄŸini haber vermek Ã¼zere bayrak salladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Myanmar Ã–zel Temsilcisi Christine Schraner Burgener deÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, darbeden bu yana bugÃ¼n Myanmar'da ''en kanlÄ±'' gÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ''Sadece bugÃ¼n 38 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼'' diyen Burgener, '' Darbeden beri 50'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±'' ifadelerine yer verdi.Â

Â

160'DAN FAZLA VÄ°DEO KALDIRILDI

Ã–te yandan, Sosyal medya platformu YouTube, Ã¼lkedeki askeri darbenin ardÄ±ndan nefret sÃ¶ylemi ve ÅŸiddet gibi iÃ§eriklerle "topluluk kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle son aylarda 160'tan fazla videoyu da kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda da Sosyal medya devi Facebook, "herhangi bir provokasyona sebebiyet vermemesi iÃ§in" orduya ait bir televizyon aÄŸÄ±nÄ±n sayfasÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â duyurmuÅŸtu.

Â

MYANMAR'DA ASKERÄ° DARBE

Myanmarâ€™da ordu, 1 Åžubatta yÃ¶netime el koydu. Askeri cunta, 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Ã¼lkenin fiili lideri Aung San Suu Ã‡ii baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok hÃ¼kÃ¼met yetkilisini gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.