Myanmar'da darbenin gölgesinde genel seçimler düzenleniyor

Myanmar'da darbeden sonra ilk kez yapılan ve 25 Ocak 2026'ya kadar sürecek 4 haftalık genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da başladı.

Halkın iki kanatlı parlamentoda ayrılan bazı koltukların sahiplerini belirlemek için oy kullanmaya başladığı seçimlerde, 65 seçim bölgesinde sandıklar kurulmadı.

Oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısı açıklanmazken, seçim bölgelerinde 21 bin 517 oy verme merkezi kurulduğu kaydedildi.

Myanmar'da toplam 330 seçim bölgesinden askeri yönetimin kontrolündeki 265'inde üç aşamada düzenlenen genel seçimlerde, Alt Meclis'te (Pyithu Hluttaw) her bölgeye 1 olmak üzere 330, Üst Meclis'te (Amyotha Hluttaw) ise her eyalete 12 olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli olacak. Seçimin diğer 2 aşaması 11 Ocak ve 25 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Myanmar Parlamentosunda Alt Meclis'te 110, Üst Meclis'te de 56 sandalye askeri yönetim tarafından belirleniyor.

Her ne kadar 4 bin 800'ü aşkın adayla 57 parti seçimlere katılmak için onay alsa da, sadece 6'sı seçim bölgelerinin hepsinde yarışıyor. Ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) en fazla sayıda aday ile seçime katılıyor. Bu, partinin birçok seçim bölgesinde rakipsiz olarak yarışacağı eleştirilerine neden oluyor.

Öte yandan, Rusya, Çin, Belarus, Kazakistan, Kamboçya, Vietnem, Nikaragua ve Hindistan'dan uluslararası gözlemciler seçimler için Myanmar'a gitti.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 2025 dünya raporunda, Myanmar’da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken, yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.