×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Myanmar'da darbenin gölgesinde genel seçimler düzenleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Myanmar Seçimleri#Myanmar Askeri Darbesi#Aung San Suu Çii
Myanmarda darbenin gölgesinde genel seçimler düzenleniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 10:47

Myanmar'da halk, 2021'deki askeri darbenin ardından süren siyasi gerilim ve birçok bölgede ordu ile isyancılar arasındaki çatışmaların gölgesinde genel seçimler için sandık başına gitti. Seçim sonuçları, 11 Ocak ve 25 Ocak 2026'daki diğer 2 aşamanın daha tamamlanmasının ardından belli olacak.

Haberin Devamı

Myanmar'da darbeden sonra ilk kez yapılan ve 25 Ocak 2026'ya kadar sürecek 4 haftalık genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da başladı.

Halkın iki kanatlı parlamentoda ayrılan bazı koltukların sahiplerini belirlemek için oy kullanmaya başladığı seçimlerde, 65 seçim bölgesinde sandıklar kurulmadı.

Oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısı açıklanmazken, seçim bölgelerinde 21 bin 517 oy verme merkezi kurulduğu kaydedildi.

Myanmarda darbenin gölgesinde genel seçimler düzenleniyor

Myanmar'da toplam 330 seçim bölgesinden askeri yönetimin kontrolündeki 265'inde üç aşamada düzenlenen genel seçimlerde, Alt Meclis'te (Pyithu Hluttaw) her bölgeye 1 olmak üzere 330, Üst Meclis'te (Amyotha Hluttaw) ise her eyalete 12 olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli olacak. Seçimin diğer 2 aşaması 11 Ocak ve 25 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Myanmar Parlamentosunda Alt Meclis'te 110, Üst Meclis'te de 56 sandalye askeri yönetim tarafından belirleniyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKieve bomba yağdı: Rusyanın Shahed ve Kinzhalları sahnedeKiev'e bomba yağdı: Rusya'nın 'Shahed' ve 'Kinzhal'ları sahnedeHaberi görüntüle

Her ne kadar 4 bin 800'ü aşkın adayla 57 parti seçimlere katılmak için onay alsa da, sadece 6'sı seçim bölgelerinin hepsinde yarışıyor. Ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) en fazla sayıda aday ile seçime katılıyor. Bu, partinin birçok seçim bölgesinde rakipsiz olarak yarışacağı eleştirilerine neden oluyor.

Öte yandan, Rusya, Çin, Belarus, Kazakistan, Kamboçya, Vietnem, Nikaragua ve Hindistan'dan uluslararası gözlemciler seçimler için Myanmar'a gitti.

Myanmarda darbenin gölgesinde genel seçimler düzenleniyor

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınABD üssünde yıllar sonra ortaya çıkan zehirli sır: ‘Dünyam başıma yıkıldı’ABD üssünde yıllar sonra ortaya çıkan zehirli sır: ‘Dünyam başıma yıkıldı’Haberi görüntüle

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 2025 dünya raporunda, Myanmar’da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken, yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.

Gözden KaçmasınNetanyahu Somaliland’i niye tanıdı İsrail neyi amaçlıyorNetanyahu Somaliland’i niye tanıdı! İsrail neyi amaçlıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Myanmar Seçimleri#Myanmar Askeri Darbesi#Aung San Suu Çii

BAKMADAN GEÇME!