MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMyanmar'da darbe karşıtlarından gözaltındaki protestoculara destek için 'mavi tişört' eylemi
GeriDünya Myanmar'da darbe karşıtlarından gözaltındaki protestoculara destek için 'mavi tişört' eylemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Myanmar'da darbe karşıtlarından gözaltındaki protestoculara destek için 'mavi tişört' eylemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Myanmar'da darbe karşıtlarından gözaltındaki protestoculara destek için 'mavi tişört' eylemi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, gözaltındaki darbe karşıtlarına destek amaçlı "mavi tişört" eylemi başlattı.

Yangon, Mandalay, Bago gibi kalabalık bölgelerde, mahkumlara giydirilen mavi tişörtlerle sokaklara çıkan binlerce protestocu, bundan önce cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kalarak yaşamını yitirenlerin adlarını taşıyan pankartlarla darbe karşıtı sloganlar attı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bazı pankartlarda, "Bütün tutuklular serbest bırakılana kadar hepimiz mahkumuz" mesajı verildi.

Yangon'daki protestocular da Myanmar ordusunun sivillere yönelik şiddetini lanetlerken, darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu sivil hükümete destek sloganları attı.

Öte yandan Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı milletvekillerinden oluşan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH) kurduğu Ulusal Birlik Hükümetini (NUG) "yasa dışı" ilan ettiğini duyurdu.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MWD televizyonunda yer alan haberde, askeri hükümet tarafından NUG'ye ilişkin yapılan açıklama yer aldı.

Açıklamada, sivil hükümet olduğu öne sürülen NUG'nin meşru temellere dayanmadığı ve Myanmar halkının iradesini temsil etmediği belirtilerek, "Söz konusu oluşum yasa dışıdır." ifadesi kullanıldı.

CRPH 16 Nisan'da, Myanmar'daki askeri hükümeti meşru görmediklerini belirtip halkın oylarıyla seçilmiş isimlerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti adı altında "sivil hükümet" kurduklarını duyurmuştu.

Sivil hükümetin kabinesinde, 1 Şubat darbesinden önce gözaltına alınan eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirilmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi