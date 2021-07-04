Myanmar'da darbe karşıtlarına saldıran güvenlik güçleri 25 kişiyi öldürdü

Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına yönelik baskınında 25 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Myanmar Now gazetesindeki haberde, Myanmar ordusunun 2 Temmuz'da Sagaing eyaletine bağlı Depayin ilçesinde darbe karşıtlarına düzenlediği baskında sivilleri hedef aldığı bildirildi.

Ordunun saldırılarına darbe karşıtlarının silahla cevap verdiği ve çıkan çatışmalarda darbe karşıtı 25 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Askeri yönetimi destekleyen Global News Light of Myanmar gazetesindeki haberde ise "silahlı terörist" olarak nitelendirilen darbe karşıtlarının Depayin'de askerlere pusu kurduğu öne sürüldü.

Haberde, çatışmalarda Myanmar ordusundan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi fakat darbe karşıtlarından ölenlere dair bilgi verilmedi.

Öte yandan Myanmar genelinde askeri darbe karşıtları, cunta lideri General Min Aung Hlaing'ın doğum günü dolayısıyla protestolar düzenledi.

Yangon ve Mandalay gibi kalabalık şehirlerde sokaklara dökülen on binlerce kişi, General Hlaing'ı, "Keşke doğmasaydın" ve "Canın cehenneme" yazılı pankartlarla protesto etti.

Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Hlaing'ı doğum günü dolayısıyla lanetleyen paylaşımlarda bulundu

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