Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 320'ye çıktı

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) protestolara ilişkin hazırladığı günlük raporda son 24 saatte 34 protestocunun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda toplam ölü sayısının 320'ye yükseldiği belirtilerek, ölenlerden 264'ünün güvenlik güçlerince vurulduğu ifade edildi.

56 kişinin ölüm nedeninin tespit edilemediği bildirilen raporda, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 18-24 yaş grubundaki gençlerden oluştuğu kaydedildi.

KACHİN EYALETİNDEKİ ORDU KARAKOLU, ETNİK SİLAHLI GRUBUN ELİNE GEÇTİ

Myanmar'ın Kachin eyaletinde faaliyet gösteren ve askeri yönetime karşı protestocuları koruyacağını açıklayan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), eyaletteki bir ordu karakolunu ele geçirdi.

Myanmar Now sitesine konuşan KIA Sözcüsü Naw Bu, gece saatlerinde başlayan ve 11 saat süren çatışmaların ardından Çin sınırındaki Alaw Buam kasabasında yer alan ordu karakolu ve askeri üssü ele geçirmeyi başardıklarını açıkladı.

SUU Çİİ'NİN PARTİSİNİN MERKEZ BİNASINA MOLOTOFKOKTEYLİ İLE SALDIRI YAPILDI

Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Darbe karşıtı gruplar ve aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı güvenlik kamerası videosunda bir kişi, Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) Yangon'daki genel merkezinin önünde, molotofkokteylini ateşe verip parti binasına fırlatırken görüntülendi.

Olayın yerel saatle 04.00'da meydana geldiği ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.

Saldırıyı yapan kişinin kimliği ise tespit edilemedi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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