Myanmar’da Budist rahipler de sokağa çıktı

Şehrin merkezindeki Budist tapınağı Sule Pagoda gösterilerin merkezi haline geldi. 1988 ve 2007’deki askeri rejim karşıtı gösterilerde de başrolde olan tapınak, bu kez de harekete geçti. Çok sayıda Budist rahip, sokağa dökülen öğrenci, işçi ve sivil halkın yanında protestolara katıldı. Geçmiş yıllardaki Budist rahiplerin ayaklanması kanlı şekilde bastırılmıştı.

Bu nedenle rahiplerin sokağa dökülmesi, ülke tarihi açısından da sembolik öneme sahip. Gösterilere katılanlar, darbeden önce iktidarda olan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisini temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak cunta yönetimini protesto etti.