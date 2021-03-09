Myanmarâ€™da askeri cuntadan medya kuruluÅŸlarÄ±na darbe: 5 medya kuruluÅŸunun lisansÄ± iptal

Myanmar'da 1 Åžubat darbesinin ardÄ±ndan sokaklarda tansiyon dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Ãœlkede yÃ¶netimi darbeyle ele geÃ§iren askeri cuntanÄ±n oluÅŸturduÄŸu Devlet YÃ¶netim Konseyi, darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterileriÂhaber yapan 5 farklÄ± medya kuruluÅŸunun lisansÄ±nÄ± iptal etti.Â

Askeri cunta tarafÄ±ndan linsansÄ± iptal edilen medya kuruluÅŸlarÄ±Â arasÄ±nda, Myanmar Radyo ve Televizyonu (MRTV), Mizzima, Democratic Voice of Burma (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now ve 7Day News yer aldÄ±. Â

MYANMAR NOW HABER AJANSININ OFÄ°SÄ°NE POLÄ°S BASKINI

LisansÄ± iptal edilen Myanmar Now haber ajansÄ±nÄ±n Yangon kentinde bulunan merkezine polis tarafÄ±ndan baskÄ±n dÃ¼zenlendi.Â BaskÄ±nda merkezdeki birÃ§ok ekipman ve bilgisayara el konulduÄŸu ifade edildi.Â

Ã–te yandan, ordunun emriyle baÅŸlatÄ±lan ve halen uygulanan sabaha karÅŸÄ± 01.00 ile sabah 9.00 arasÄ±ndaki internet kesintisi de Ã¼lkede krize yol aÃ§tÄ±.

ORDU 1 YILLIK OHAL Ä°LAN ETMÄ°ÅžTÄ°

Myanmar ordusu, kendine yakÄ±n siyasi gruplarÄ±n 8 KasÄ±m 2020 seÃ§imlerinde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± ortaya atmasÄ± ve Ã¼lkede yÃ¼kselen gerilimin ardÄ±ndan 1 Åžubat'ta yÃ¶netime el koymuÅŸtu.

Ordu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Ã¼lkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok yetkili ve iktidar partisi yÃ¶neticisini gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸ ve 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±naÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ ilan etmiÅŸti.

BM ve Avrupa BirliÄŸi (AB) baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± toplum darbeyi kÄ±namÄ±ÅŸ; TÃ¼rkiye, en sert tepki veren Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda gelmiÅŸti. ABD, Myanmar'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geri getirmeyi gÃ¼ndemine almÄ±ÅŸtÄ±.

Halk, 6 Åžubat'ta demokrasiye dÃ¶nÃ¼ÅŸ talebiyle gÃ¶sterilere baÅŸlarken polis yer yer gÃ¶stericilere mÃ¼dahalelerde bulunmuÅŸ, ordu bazÄ± kentlerde sÄ±kÄ±yÃ¶netim kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.