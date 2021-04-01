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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

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Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

General Hlaing, ateşkesin istisnaları olduğunu vurgulayarak "Hükümetin işleyişini bozacak faaliyetlere karşı ordunun kamu düzenini sağlaması, ateşkesin dışındadır." dedi.

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Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Kachin eyaletine bağlı bir ilçedeki polis merkezini ele geçirdi.

Operasyona dair açıklama yapan KIA sözcülüğü, Kyaukgyi ilçesinde Myanmar ordusu için stratejik öneme sahip polis merkezini, gece yarısı operasyonuyla ele geçirmeyi başardıklarını bildirdi.

Polis merkezini bir süredir Myanmar ordusunun kullandığını belirten KIA, operasyonun ardından yaşanan zayiata dair bilgi vermedi.

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Myanmar'daki etnik silahlı gruplardan KIA ve Karen Ulusal Birliği, cuntaya karşı protestocuları koruyacaklarını açıklamıştı.

2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

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