Myanmar askeri yönetimi, seçim sonuçlarını geçersiz saydı

1 Şubat darbesinin ardından askeri yönetimin kurduğu Birlik Seçim Komisyonunun (UEC) Başkanı Thein Soe, 2020 seçimlerinde Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamladıklarını açıkladı.

UEC Başkanı Soe, 11 milyondan fazla oyda hile yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "NLD, Kovid-19 yasaklarını kendi lehine kullanarak diğer partilerin adaylarını güçsüz kılmıştır." dedi.

Seçimlerde haksız rekabet ve seçim sonrası oy sayımlarında hile yapıldığına dair iddiaların kesinleştiğini kaydeden Soe, "Özgür ve adil bir ortamda yapılmayan 2020 seçimlerinin sonuçları iptal edilmiştir." şeklinde konuştu.

Soe, yeni genel seçimlerin ne zaman düzenleneceğine dair bilgi vermedi. Birlik Seçim Komisyonu 13 Temmuz'da, seçimlerde kullanılan oy toplamının üçte birinin hileli olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii'nin partisi NLD, Mecliste 238 ve Senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.





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