MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMuzların arasında bulundu... Tam 112 kilo!
GeriDünya Muzların arasında bulundu... Tam 112 kilo!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Sonat Kerem / DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Muzların arasında bulundu... Tam 112 kilo!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muzların arasında bulundu... Tam 112 kilo!
Abone Olgoogle-news

Ukrayna’nın Odesa ilinde 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi’nden yapılan açıklamada, Odesa ilindeki Pivdenniy (Güney) Limanı’nda düzenlenen operasyonda, muz konteyneri içine gizlenmiş 100 paket halinde 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON DOLAR

Ele geçirilen uyuşturucunun Ekvador Cumhuriyeti’nden Ukrayna’ya getirildiği ve piyasa değerinin 17 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. Operasyonun ardından soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle