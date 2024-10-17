Müzik ruhun gıdası çıktı... Demans hastalarında şaşırtan etki

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, müzik dinlemenin demans hastalarının kaygılarını azalttığını gösterdi.

Cambridge Müzik Terapisi Araştırma Enstitüsü'nden akademisyenlerin yaptıkları çalışma, müzik dinlemenin demans hastaları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterdi.

Açıklamada, demanslı kişilerin sevdikleri müziği üst üste dinlediğinde, kalp atış hızlarının ve hareketlerinin değiştiğinin gözlemlendiği belirtilirken, müziğin beyni yeniden canlandırmaya yardımcı olabileceğinin de tespit edildiği kaydedildi.

Akademisyenler, demans hastalarının müzik dinlerken ve dinledikten sonra daha az kaygı yaşadıklarını, genel ruh hallerinin iyileştiğini ve düzenli müzik seanslarının ardından daha az ilaca ihtiyaç duyduklarını da söyledi.