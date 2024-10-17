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Müzik ruhun gıdası çıktı... Demans hastalarında şaşırtan etki

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#Müzik#Demans#Kaygı
Müzik ruhun gıdası çıktı... Demans hastalarında şaşırtan etki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 12:26

İngiltere'de yapılan bir araştırma, müzik dinlemenin demans hastalarının kaygılarını azalttığını ortaya koydu. Cambridge Müzik Terapisi Araştırma Enstitüsü'ndeki akademisyenler, müziğin ruh halleri üzerindeki olumlu etkileri ve ilaç ihtiyacını azaltma potansiyelini vurguladı.

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, müzik dinlemenin demans hastalarının kaygılarını azalttığını gösterdi.

Cambridge Müzik Terapisi Araştırma Enstitüsü'nden akademisyenlerin yaptıkları çalışma, müzik dinlemenin demans hastaları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterdi.

Açıklamada, demanslı kişilerin sevdikleri müziği üst üste dinlediğinde, kalp atış hızlarının ve hareketlerinin değiştiğinin gözlemlendiği belirtilirken, müziğin beyni yeniden canlandırmaya yardımcı olabileceğinin de tespit edildiği kaydedildi.

Akademisyenler, demans hastalarının müzik dinlerken ve dinledikten sonra daha az kaygı yaşadıklarını, genel ruh hallerinin iyileştiğini ve düzenli müzik seanslarının ardından daha az ilaca ihtiyaç duyduklarını da söyledi.

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#Müzik#Demans#Kaygı

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