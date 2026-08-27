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Müzik efsanesi hayatını kaybetti… Hayranları Dolly Parton anısına çiçek yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Dolly Parton#Ünlü Ölüm#Country Müziği
Müzik efsanesi hayatını kaybetti… Hayranları Dolly Parton anısına çiçek yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00

 COUNTRY müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

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“Jolene” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Parton’ın ölümünü ekibi duyurdu. Parton’ın 25 Ağustos’ta Nashville’deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi’nde, kısa süreli kanser mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiği bildirilirken kanserin türü açıklanmadı. Onlarca yıla yayılan kariyerinde 160 milyondan fazla albüm satan Parton, 7 Grammy kazandı ve 42 kez Grammy’ye aday gösterildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk ve hayırseverlik çalışmalarıyla da tanınan Parton, çocuklara ücretsiz kitap ulaştıran Imagination Library projesini kurdu. Parton’ın anısına ABD genelinde bayraklar bir hafta boyunca yarıya indirilirken, Buckingham Sarayı’ndaki Kraliyet Muhafızları da sanatçının eserlerinden birini seslendirdi.

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Müzik efsanesi hayatını kaybetti… Hayranları Dolly Parton anısına çiçek yağdırdı

7 GRAMMY KAZANDI

Kariyerinde 160 milyondan fazla albüm satan Dolly Parton, 7 Grammy kazandı ve 42 kez Grammy’ye aday gösterildi.

Müzik efsanesi hayatını kaybetti… Hayranları Dolly Parton anısına çiçek yağdırdı

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#Dolly Parton#Ünlü Ölüm#Country Müziği

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