Müzik demans riskini azaltıyor

Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 70 yaş ve üzerindeki kişilerin düzenli olarak müzik dinlemesi veya enstrüman çalması, demans ve bilişsel gerileme riskini önemli ölçüde azaltıyor. Araştırmada, her zaman müzik dinleyen kişilerin demansa yakalanma riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu, enstrüman çalanlarda ise bu oranın yüzde 35’e ulaştığı belirlendi. 10 bin 800’den fazla yaşlı katılımcının verilerini içeren sonuçlara göre, müzik dinlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerde yalnızca demans riski değil, bilişsel bozulma oranı da yüzde 17 daha düşük çıktı. Hem dinleme hem çalma etkinliklerini düzenli olarak sürdürenlerde demans riski yüzde 33, bilişsel bozulma riski ise yüzde 22 azaldı.

SADECE GENETİK DEĞİL YAŞAM TARZI DA FAKTÖR

Uzmanlar, bulguların, müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı koruduğunu ancak neden-sonuç ilişkisini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Joanne Ryan, “Demansa karşı kesin bir tedavi bulunmadığı için hastalığın başlamasını önleyecek veya geciktirecek yöntemleri belirlemek büyük önem taşıyor. Beyin yaşlanması sadece yaş veya genetikle değil, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de şekilleniyor. Bulgularımız, müzik dinleme ya da çalma gibi yaşam tarzı temelli etkinliklerin bilişsel sağlığı destekleyebileceğini gösteriyor” diyor.