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Müze çalışanı sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

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#Hollanda#Müze#Sanat Eseri
Müze çalışanı sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 12:36

Hollanda'daki LAM Müzesi'nde çalışan bir kişi, sergilenen sanat eseri "içecek kutularını" yanlışlıkla çöpe attı.

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Hollanda'da LAM Müzesi'nde işe yeni başlayan bir çalışan, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in ‘All The Good Times We Spent Together’ isimli, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş gibi görünen içecek kutularının aslında bir sanat eseri olduğunu fark etmeyerek çöpe attı.

Eserlerin genellikle ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini açıklayan müze sözcüsü Froukje Budding, söz konusu sanat eserinin bu sebeple asansörde sergilendiğini belirtti.

Müze’den yapılan açıklamada, “Küratör (müze yöneticisi) kutuların kaybolduğunu fark ettiğinde kapsamlı bir arama başlatıldı. Küratör Elisah van den Bergh sonunda sanat eserini atılmaya hazır bir çöp torbasında buldu. Mucizevi bir şekilde, her iki kutu da sağlam bulundu. Temizlendiler ve müze girişinde geçici olarak onur yerine konuldular, artık geleneksel bir kaide üzerinde sergileniyorlar” denildi.

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#Hollanda#Müze#Sanat Eseri

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