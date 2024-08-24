Müzakereleri tıkayan bölge... Philadelphi Koridoru neden bu kadar önemli

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GAZZE Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası hedefiyle Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşecek müzakerelerin ikinci turu öncesinde İsrail tarafı çözümsüzlük stratejisini sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün El Arabi El Cedid gazetesinde çıkan İsrailli müzakerecilerin, Philadelphi Koridoru’nda Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun bulunmasına izin veren yeni bir öneriyi Kahire’de sunmayı planladıklarına dair iddiaları yalanladı. İsrail Ordu Radyosu’na yapılan bilgilendirmede Netanyahu’nun koridoru kontrol etme noktasında ısrarcı olduğu aktarılıken, İsrail medyası da Philadelphi Koridoru’nun Netanyahu’nun kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

HAMAS KARŞI ÇIKIYOR

Hamas; ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen son müzakerelerde Netanyahu’nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti. Netanyahu’nun anlaşmaya eklediği ve ön şart olarak sunduğu maddeler arasında, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi’ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridorunda hâkimiyetini sürdürmesi de yer alıyor. Hamas ise İsrail ordusunun koridor da dahil olmak üzere tüm Gazze Şeridi’nden çekilmesini talep ediyor. Öte yandan Gazze’ye ulaşan insani yardımların tamamına yakını, bu koridor üzerinden Gazze’ye girdiği için, Hamas sınırın İsrail’in kontrolünde olmasına karşı çıkıyor. Zira İsrail güçlerinin koridoru ele geçirmesinin ardından bölgeye aktarılan yardım malzemelerinde büyük düşüş yaşanmış, Gazze Şeridi’nde onlarca bebek açlıktan yaşamını yitirmişti.

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‘YA ANLAŞMA YA KORİDOR’

İsrailli heyetin Netanyahu’yu; Philadelphi Koridoru’nun İsrail kontrolünde kalmaya devam etmesi konusundaki ısrarının müzakerelerin sonunu getireceği konusunda uyardığı, kendisine ‘Ya Philadelphi ya anlaşma’ denmesine rağmen geri adım atmadığı İsrail medyasına yansıdı. Netanyahu, İsrail ordusunun bölgede nasıl konuşlandırılacağını tartışmaya hazır olduğunu, ancak askeri varlığa dair bir taviz vermeyeceğini söylediği iddia edildi.

TÜNEL İDDİASI

Netanyahu’nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun koridorun kontrolünü ele geçirdiği mayıs ayında yaptığı açıklamada koridor üzerinde, Mısır’a geçen 20 tünel bulunduğunu iddia etmiş, Hamas’ın tüneller aracılığıyla sınırdan silah kaçırdığını öne sürmüştü. “Selahaddin Koridoru” olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979’da Mısır ile İsrail arasında imzalanan “Camp David” anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz’den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na kadar uzanıyor.

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BIDEN’DAN NETANYAHU’YA RİCA

ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre de ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştüğü Netanyahu’dan askerlerini Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru’nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi. Üç İsrailli yetkiliden alınan bilgiler dahilinde, İsrail Başbakanı anlaşmayı ilerletmek için askerlerini bir mevziden geri çekmeyi kabul etti.

NÜFUSUN YÜZDE 90’I YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail’in saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de nüfusun yaklaşık yüzde 90’ının yerinden edildiğini ve orada hiçbir yerin güvenli olmadığını duyurdu. Açıklamada İsrail’in, 1 Ağustos’tan bu yana Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilerden 13’üncü kez “sözde insani bölgelere” gitmelerini istediğinin altı çizilirken Gazze’de hiçbir yerin güvenli olmadığı vurgulandı.