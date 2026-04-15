Müzakereler sürerken ABD'den yeni hamle: Geri adım yok

Washington Post’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, İran ile artan gerilim ve yürütülen müzakereler sürerken Orta Doğu’ya binlerce ek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. Askeri sevkiyatın, olası yeni çatışma senaryolarına karşı “baskıyı artırma” stratejisinin parçası olduğu belirtiliyor.

BÖLGEYE BİNLERCE ASKER VE UÇAK GEMİLERİ

Haberde, USS George H.W. Bush uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinde yaklaşık 6 bin askerin bölgede konuşlandığı ifade edildi.

Boxer Amfibi Hazırlık Grubu ve 11. Deniz Piyade Sefer Birliği’nden yaklaşık 4 bin 200 askerin de ay sonuna kadar bölgeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

ABD’nin mevcutta bölgede bulunan unsurlarla birlikte toplam askeri varlığının yaklaşık 50 bin personele ulaşabileceği kaydedildi.

HÜRMÜZ GERİLİMİ VE ABUKLUK SENARYOSU

ABD yönetiminin İran’a ekonomik baskıyı artırmak için deniz trafiği ve Hürmüz Boğazı üzerinden yeni adımları değerlendirdiği ifade edildi.

Yetkililere göre olası bir başarısızlık durumunda askeri seçeneklerin daha da genişletilmesi gündemde.

BEYAZ SARAY’DAN İRAN MESAJI: TRUMP TÜM SEÇENEKLERİ MASADA TUTUYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programından vazgeçmemesi ve bir anlaşmaya varmaması halinde “tüm seçenekleri masada tuttuğunu” açıkladı.

Washington Post’un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin İran’la yürütülen süreçte diplomatik baskı ile askeri seçenekleri birlikte değerlendirdiği aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın İran konusunda “tüm seçenekleri masada tuttuğunu” belirtti. Leavitt, Trump’ın İran’ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde Washington’ın geri adım atmayacağını vurguladı.

Haberde, ABD’li askeri yetkililerin sadece deniz gücü değil, İran içinde sınırlı kara operasyonları dahil çeşitli senaryoları da değerlendirdiği aktarıldı. Bunlar arasında nükleer tesislere yönelik özel operasyonlar ve stratejik noktaların ele geçirilmesi gibi planların yer aldığı belirtildi.