Müzakere turu yakın: Gazze ateşkesi yeniden masada

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Gazze Şeridi’nde uzun süredir beklenen ateşkes ve rehine takası anlaşması yeniden masada. Mayıs ayı sonunda ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ancak ilk etapta sonuç alınamayan ateşkes planı tekrar tarafların önüne gelirken, İsrail, Hamas’ın anlaşmayla ilgili yanıtının incelendiğini açıkladı. Hem İsrailli yetkililer hem de Hamas kaynakları atmosferin olumlu olduğunu belirtirken, Hamas’ın teklifine dair farklı iddialar ortaya atıldı.

Hamas’ın önceki akşam arabulucu ülkeler Mısır ve Katar ile ateşkes anlaşmasına dair fikir alışverişinde bulundukları yönündeki açıklamasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi ve istihbarat teşkilatı Mossad tarafından ortak bir açıklama yapılarak, “İsrail müzakere ekibine Hamas’ın rehineler anlaşmasının ana hatlarına ilişkin görüşlerini ilettikleri” belirtildi. Ne Hamas ne de İsrail tarafından masadaki teklifle ilgili ayrıntı paylaşılmazken, Hamas’a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde farklı ayrıntılara yer verilmesi dikkat çekti.

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FARKLI İDDİALAR

Hizbullah’a yakınlığı Lübnan merkezli Al Akhbar’a ve İngiliz BBC’ye konuşan Filistinli kaynaklar, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin Philadelpia Koridoru olarak bilinen Mısır sınırı bölgesi ve Refah Sınır Kapısı’ndan İsrail güçlerinin çekilmesi karşılığında kalıcı ateşkes sağlanması konusunda “esneklik gösterebileceğini” kaydetti. Öte yandan Hizbullah’a yakın bir başka medya portalı Al Mayadeen’e konuşan kaynaklar, Hamas’ın son teklifinin “anlaşmanın temel meseleleriyle ilgili bir değişiklik içermediğini” belirterek, grubun kalıcı ateşkes konusunda geri adım atmadığını öne sürdü.

Orman yangını çıktı

OLUMLU SİNYAL

Öte yandan İsrail tarafından müzakerelerde somut ilerleme kaydedilebileceğine dair olumlu sinyaller geliyor. İsrail Kanal 12, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın önceki akşam Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla yaptığı toplantıda anlaşmaya “her zamankinden yakın olduklarını” söylediği belirtilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri görüşmek üzere güvenlik kabinesini toplayacağı kaydedildi.

BIDEN MEMNUN

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Bu arada Binyamin Netanyahu, dün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Netanyahu, esir takası için yapılan dolaylı müzakereler için İsrail’den bir heyete Katar, ABD ve Mısırlı arabulucularla görüşmeleri için yetki verdiğine ilişkin Biden’ı bilgilendirdi. Biden’ın da bu kararı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

HİZBULLAH’TAN 200 ROKETLİ SALDIRI

İsrail ile gerilimin giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı’nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200’den fazla roket attığı belirtildi. Atılan roketler sonucu, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.