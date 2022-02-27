Müzakere olasılığı suya düştü

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün (önceki gün) Kiev’den birtakım olumlu sinyaller gelince ordularımıza durun emrini vermişti derken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise “Kiev’in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi”açıklamasında bulundu. Ukrayna lideri Zelenski’nin Kançılarya Şefi Aleksey Arestoviç, “Rusya bizden teslim olmamızı şart koşuyor. Bu şartlarda Rusya ile ateşkes ve herhangi bir müzakere masasına oturmamız mümkün değil” dedi.