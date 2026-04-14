Müzakere masasında kriz! ABD 20 yıl dedi, İran 5 yıl: Trump reddetti

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen kritik müzakerelerde en büyük anlaşmazlık nükleer program süresi oldu. Taraflar arasında uçurum büyürken, görüşmeler anlaşma sağlanamadan sona erdi.

ABD 20 YIL İSTEDİ, İRAN 5 YIL ÖNERDİ

The New York Times’ın iki İranlı ve bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD heyeti İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca durdurmasını ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını talep etti.

İran ise bu talebe karşılık, nükleer faaliyetlerini yalnızca 5 yıl süreyle geçici olarak askıya almayı teklif etti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın bu öneriyi reddettiği iddia edildi.

“TEMEL ANLAŞMAZLIK NÜKLEER MESELE”

ABD tarafı, İran’ın nükleer programdan tamamen vazgeçmemesi, altyapıyı sökmeyi reddetmesi ve uranyum stokunu ülke dışına çıkarmaya yanaşmamasını “temel anlaşmazlık noktası” olarak değerlendirdi.

İran’ın ise mevcut stoklardaki uranyumun tamamen çıkarılması yerine “zenginleştirme oranlarını düşürme” önerisinde bulunduğu aktarıldı.

GÖRÜŞMELER ANLAŞMASIZ SONA ERDİ

ABD heyetine başkanlık eden JD Vance, müzakerelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu, iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız” dedi.

Vance ayrıca, “Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP: “İRAN ANLAŞMA İSTİYOR”

Öte yandan Trump, İran’ın görüşmelere istekli olduğunu belirterek, “İran hükümeti bir anlaşma yapmayı çok istiyor” dedi. Ancak Washington’un önceliğinin zenginleştirilmiş uranyumun tamamen kontrol altına alınması olduğu vurgulandı.

MASADAKİ DİĞER KRİTİK BAŞLIKLAR

Müzakerelerde yalnızca nükleer program değil, bölgesel konular da ele alındı. Bunlar arasında:

Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin yeniden sağlanması

İran’ın Hamas ve Hizbullah gibi gruplara verdiği desteğin sonlandırılması

başlıkları öne çıktı.

İRAN: AŞIRI TALEPLER

İran medyası ise anlaşmazlığın temelinde ABD’nin “aşırı talepleri” olduğunu savundu. Tarafların ikinci tur görüşmeleri değerlendirdiği ancak henüz net bir takvim belirlenmediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre, tüm farklılıklara rağmen ABD ve İran’ın müzakereleri sürdürme konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı ifade edildi.