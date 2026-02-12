Müzakere bir yanda askeri hamle diğer yanda! Trump açıklamıştı: Pentagon düğmeye bastı... Basra körfezinde dikkat çeken hareketlilik

Haberin Devamı

ABD Donanması’na ait Boeing P-8A Poseidon tipi keşif uçağı ile MQ-4C Triton insansız hava aracı, İran sınırı yakınında tespit edildiği iddia edildi.

Rus gazetesi RIA Novosti'nin, uçuş verilerine dayandırdığı iddiasında, söz konusu hava araçlarının bölgedeki hareketliliğini inceledi.

BASRA KÖRFEZİ’NDE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

RIA Novosti'de yer alan habere göre, keşif uçağı Bahreyn’den havalandı ve Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Uçak, bir süre bölgede daireler çizerek keşif faaliyeti yürüttü.

Haberde, MQ-4C Triton tipi insansız hava aracının ise Abu Dabi’den kalktığı ve Umman Körfezi üzerinde devriye uçuşu yaptığı aktarıldı.

Gazetenin uçuş rotalarına ilişkin veriler üzerinden yaptığı değerlendirmede, her iki hava aracının da İran sınırına yakın bölgelerde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

ABD’ye ait keşif uçağı ve insansız hava aracının bölgedeki varlığı, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi çevresindeki askeri hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

MQ-4C Triton tipi İHA

PENTAGON'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik “Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir. Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi göndermeyi düşünüyorum” ifadesini kullanmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) harekete geçti.

Wall Street Journal’ın (WSJ) üç isimsiz ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre Pentagon'un, İran’a olası bir saldırı hazırlığı kapsamında Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunu konuşlandırmak için talimat verdiği iddia edildi.

Yetkililer bu adımın, Tahran ile yürütülen diplomatik müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri seçenekleri güçlendirmek için alınabileceğini ifade etti.

Konuşlandırma emrinin birkaç saat içinde verilebileceğini belirten bir yetkili, bu konuda henüz resmi bir emir verilmediği ve planların değişebileceğini vurguladı.

Bir başka yetkili, karar verilmesi halinde Pentagon’un iki hafta içinde ABD Doğu Kıyısı’ndan muhtemelen USS George H.W. Bush uçak gemisini bölgeye yönlendirebileceğini öne sürdü.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ 26 OCAK'TA BÖLGEYE KONUŞLANMIŞTI

Washington’un İran’ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.