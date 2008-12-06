Mutluluk, işyeri dışında bulaşıcı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi MUTLULUK, iş arkadaşları dışında, arkadaşlar ya da aile bireyleri arasında bulaşıcı.

Harvard Tıp Okulu’ndan Nicholas Christakis ve Kaliforniya Üniversitesi’nden James Fowler, beş binden fazla kişinin katıldığı araştırmanın sonucunda, mutluluk ve mutsuzluğun sosyal ve coğrafi yakınlık kıstaslarına bağlı olduğu sonucuna vardı. Örneğin bir kişinin arkadaşı kendisine 800 metreden az uzaklıkta yaşıyorsa bu kişinin mutluluğunun artma ihtimali yüzde 42.