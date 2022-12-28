Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Müthiş keşif: Alzheimer’ı teşhis eden kan testi

Güncelleme Tarihi:

#Alzheimer#Kan Testi#Alzheimer Testi
Müthiş keşif: Alzheimer’ı teşhis eden kan testi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 12:53

ABD merkezli Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdi.

Haberin Devamı

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup sinirbilimci, kan örneğinden Alzheimer’ı tespit eden test geliştirdiklerini duyurdu. Alzheimer’ı teşhis eden mevcut tanı yöntemlerinin pahalı, zaman alan ve zahmetli olmasından yola çıkan bilim insanları, Alzheimer hastalığına özgü ‘beyin kaynaklı tau’ proteini tespit edecek antikor bazlı bir kan testi üzerinde çalışmaya başladı. Alzheimer hastalığının çeşitli evrelerinde olan 600 hasta üzerinde denenen kan testi sonuçları, geleneksel tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

Müthiş keşif: Alzheimer’ı teşhis eden kan testi

Geliştirilen kan testi, mevcut geleneksel tanı yöntemlerinin sonuçlarıyla doğru orantılı bir sonuç verdi ve Alzheimer’ı doğru bir şekilde tespit etti. Araştırmada görev alan Yardımcı Doçent Dr. Thomas Karikari geliştirdikleri kan testinin yaygın kullanıma geçmesi için çalışacaklarını belirterek “Şu anda Alzheimer hastalığını teşhis etmek beyin görüntüleme gerektiriyor. Bu testler pahalı ve randevu alınması uzun sürüyor, ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

GENİŞ YELPAZEDE TEST EDİLECEK

Bilim insanları bir sonraki adımlarının kan testinin farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ile farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde test edilmesi olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alzheimer#Kan Testi#Alzheimer Testi

BAKMADAN GEÇME!

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık