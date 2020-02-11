MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMüthiş görüntü! Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü
GeriDünya Müthiş görüntü! Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Müthiş görüntü! Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müthiş görüntü! Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Steamboat Springs şehrindeki kış festivali sırasında devasa havai fişeği patlatıldı.

Cumartesi günü gecesi yaklaşık 670 metre yüksekliğe fırlatılan havai fişeğin patladığı ve gökyüzünün kırmızıya büründüğü anlar amatör kameralara yansıdı. Guinness Dünya Rekorları (Guinness World Records) yaklaşık bin 270 kilogram ağırlığındaki havai fişeğin şu ana kadar atılmış en büyük havai fişek olduğunu doğruladı.

Müthiş görüntü Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

Tim Borden 7 yıldır havai fişeği geliştiren ekibin başında yer alıyor. Borden ilk olarak geçen yıl rekoru kırmaya çalışmış ancak fişek roketinin erken patlamasıyla bu girişimi başarısız olmuştu.

Müthiş görüntü Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

Guinness Dünya Rekorları temsilcileri Borden’ın iki denemesine de tanıklık etti.

Müthiş görüntü Dünyanın en büyük havai fişeği gökyüzünü kırmızıya bürüdü

Böylelikle Borden liderliğinde geliştirilen havai fişek, 2018’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) fırlatılan ve bin 87 kilogram ağırlığında olan havai fişeğin rekorunu egale etmiş oldu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle