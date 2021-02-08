Mutasyonlu koronavirÃ¼s kriz yaratmaya devam ediyor... GÃ¼ney Afrikaâ€™da AstraZeneca aÅŸÄ±lamasÄ± durduruldu

GÃ¼ney Afrikaâ€™da, mutasyona karÅŸÄ± AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n daha az koruma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi Ã¼zerine sÃ¶z konusu aÅŸÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± geÃ§ici olarak durduruldu.

GÃ¼ney Afrikaâ€™dan kritikÂ AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ± kararÄ± geldi.Â GÃ¼ney Afrika'daki saÄŸlÄ±k yetkilileri yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, Ã¼lkede tespit edilen virÃ¼s mutasyonuna karÅŸÄ± AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± koruma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmesi Ã¼zerine Ã¼lkedeki AstraZeneca koronavirÃ¼s aÅŸÄ±lamasÄ±na ara verdiklerini belirtti.

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MÄ°NUMUM KORUMA SAÄžLADIÄžI ORTAYA Ã‡IKTI

GÃ¼ney Afrika SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Zweli Mkhize yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bilim insanlarÄ±nÄ±n AstraZeneca aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n en etkili ÅŸekilde nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, aÅŸÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±n geÃ§ici olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Mkhize, GÃ¼ney Afrika'nÄ±n, Pfizer / BioNTech ve Johnson & Johnson tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÅŸÄ±larÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±yla ilerleyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Pazar gÃ¼nÃ¼ yayÄ±mlanan verilerde, Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n iki dozunun, ilk olarak GÃ¼ney Afrika'da tespit edilen virÃ¼s mutasyonuna karÅŸÄ± 'minimum koruma' saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

GÃ¼ney Afrika Witwatersrand Ãœniversitesi ve Oxford Ãœniversitesi'nden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Oxford, sonuÃ§larÄ±n hakem incelemesine sunulduÄŸunu ve yakÄ±nda bir Ã¶n baskÄ±nÄ±n yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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