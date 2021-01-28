Mutasyon krizi büyüyor... Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol altına alınması amacıyla ülkeye giriş yasağı getirilmesi planlanırken, yasakların İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz’i kapsaması bekleniyor.

Almanya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz ile hava trafiğini durdurmaya harlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkeye giriş kısıtlamaları için şu anda bakanlıklar arasında anlaşmaya varıldığını, ancak detaylı açıklama yapmanın erken olduğunu duyurdu.

Alman medyası da daha bulaşıcı olduğu belirlenen mutasyon virüsün görüldüğü İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz gibi ülkelerle hava trafiğinde sert kısıtlamalara gidileceğini, hava veya kara sınırlarının kapatılacağı ülkeler listesine Hollanda ve Danimarka’nın da alınacağını yazdı.

Öte yandan Almanya'da, riskli bölge ilan edilen ülkelerden gelen tüm yolculardan ülkeye girişte negatif koronavirüs test sonucunu içeren belge isteniyordu.

Alınan önlemler kapsamında Portekiz de koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü Brezilya ile tüm uçuşları Çarşamba günü durdurmuştu.

Norveç, Cuma gecesi neredeyse tüm yabancılara sınırlarını kapatacağını açıklarken, Finlandiya ise zorunlu olmayan tüm hava yolculuğunu yasakladı.

ALMANYA'DA MUTASYONA UĞRAMIŞ KOVİD-19 VİRÜSÜNE RASTLANAN HASTANE KARANTİNAYA ALINDI

Almanya’daki Bayreuth Hastanesi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı.

Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada, hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan Kovid-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.

Berlin’deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.