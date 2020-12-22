Mutasyon kaosu! 'Avrupa'nın intikamı'

İngiltere’nin koronavirüsün çok daha hızlı yayılan bir mutasyonunun bulunduğunu ve durumun kontrol dışı olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakınından arka arakaya sınır kapatma kararı geldi. İngiltere’yle hava, tren ve deniz seyahatlerine getirilen yasağın, salgının ilk dalgasının başlangıcında olduğu gibi koordinasyonsuz yapılması ise kaosa neden oldu.

AB’DE ACİL TOPLANTI

Alınan önlemlerin eşzamanlı olmaması ve ülkeden ülkeye değişmesi özellikle yolcular için ciddi sıkıntı yarattı. AB, uygulanacak önlemlerin koordine edilmesi için üye ülkeleri acil toplantıya çağırsa da birlik çapında önlem alınması yönünde somut bir karar çıkmadı. AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bugün tekrar bir araya gelmeleri öngörülüyor.

KISITLAMALAR DEVREDE

Fransa, uçakların yanı sıra tren ve feribotların gelişini de engelledi. Hollanda da benzer yasakları devreye soktu. Belçika ise uçuş yasağını 24 saat daha uzatma kararı aldı. İtalya hem uçuşları yasakladı hem son 14 günde bu ülkede bulunmuş kişilere giriş yasağı getirdi. Önümüzdeki günlerde önlemlerin sınır kapatmadan negatif test sonucu talep etmeye evrilmesi bekleniyor.

BREXIT’IN İNTİKAMI MI

Virüs uzmanları ise, İngiltere’nin bulaş hızına ilişkin açıklamasına temkinli yaklaşıyor. Almanya’nın önemli virologlarından Christian Drosten, mutasyonun yüzde 70 daha hızlı bulaştığına dair verilerin henüz teyit edilmediğine işaret ederek “Şu aşamada çok endişeli değilim” dedi. Belçika’da CovId-19’la mücadele ekibinin sözcüsü Yves Van Laethem, “Virüsün yeni türünün sağlığımız açısından daha tehlikeli ve saldırgan olduğunu gösteren hiçbir şey yok” dedi. Virüsün mutasyona uğramış hali Belçika, Hollanda ve Danimarka’da da tespit edildi ancak bu ülkelerde İngiltere’dekine benzer bir tablo oluşmadı.

Geçici de olsa Avrupa kıtasıyla bağı neredeyse tamamen kopan İngiltere’de özellikle sosyal medya paylaşımlarında yer alan Brexit vurgusu dikkat çekti. AB ülkelerinin sınırları tamamen kapatması İngiltere’yi zorda bırakırken, sosyal medyada “Avrupa’nın Brexit’in intikamını aldığı” yönünde yorumlara sıkça rastlandı.