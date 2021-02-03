Mutant virüs mutasyona uğradı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ile çalışan uzmanlar, virüsün İngiliz varyasyonunun değişime uğramış haline 214.159 örnekten 11’inde rastlanıldığını, bu son mutasyona “E484K” adı verildiğini belirtti. BBC’de yer alan habere göre, bazı erken aşama araştırmalar, “E484K”nın doğal bağışıklık sistemine karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Leicester Üniversitesi’nden Dr. Julian Tang yeni buluşu “endişe verici bir gelişme ancak tamamen beklenmedik değil” şeklinde tanımlarken kurallara uymaya devam edilmesi gerektiği uyarısında da bulundu.