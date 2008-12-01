Musul'da intihar saldırısı: 14 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, saldırıda ortak devriye gezen Irak polisi ile Amerikan askerlerinin hedef alındığını açıkladı. Musul'daki saldırıyla ilgili henüz başka bilgi alınamadı.



Irak'ta bugün başkent Bağdat'ta da iki bombalı saldırıda 16 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı.



Bağdat'ın kuzeyindeki Şii nüfusun yoğunlukta olduğu bölgesinde polis akademisi yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

