Mussolini Lazio’da

1922-1943 yılları arasında İtalya Başbakanlığı yapan ve bir başka diktatör Adolf Hitler’e ilham kaynağı olan Benito Mussolini’nin torununun çocuğu Romano Benito Floriani Mussolini’nin, İtalyan ordusu tarafından kurulan ve sağ görüşü temsil eden Lazio’ya imza atması ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Eski manken ve oyunculuğunun yanı sıra bir dönem Avrupa Parlamentosu üyeliği de bulunan İtalyan siyasetçi Alessandra Mussolini’nin oğlu olan 18 yaşındaki futbolcu, saha dışındaki hiçbir şeyle anılmak istemiyor. Siyasetin dışında kalmak istediğini söyleyen genç futbolcu gelecek tepkilere de hazırlıklı. Floriani, “Büyük dedemle aynı adı taşısam da tek hedefim futbolda başarılı bir kariyer yapmak” diyor. Romano Benito Floriani Mussolini, bugüne kadar Lazio’nun U17 ve U18 takımlarında da forma giyerken sağ bek olarak görev yapıyor. Orta sahanın sağında ve sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcunun yeşil sahalardaki performansı şimdiden merak konusu. Genç oyuncu, büyük dedesi Benito’nun adından ziyade Floriani’yi kullanmayı tercih ediyor. Lazio kulübü, başkent Roma’da aşırı sağcıların desteklediği bir kulüp olarak biliniyor. Mavi beyazlı kulübün tarihinde çok sayıda ırkçılık vakası yaşanmıştı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Mussolini, umut vaat eden bir oyuncu olarak tanımlanıyor.

Romano Benito Floriani Mussolini’nin annesi Alessandra, eski bir manken ve oyuncu olmasının yanı sıra Avrupa Parlamentosu’nda milletvekilliği de yaptı.

MUSSOLİNİ KİMDİR?

Tarihe damga vuran devlet adamlarından biri olan Benito Mussolini faşizmle özdeşleşmiş bir liderdi. 1. Dünya Savaşı’nın ardından İtalya’nın başına geçen ve 1943’e kadar diktatörlüğünü sürdüren Mussolini, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaş olan 2. Dünya Savaşı’nın başlamasında Adolf Hitler ile birlikte başrolü oynamıştır.