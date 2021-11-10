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'Müsrif' kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı!

#Marie Antoinette#Elmas#Müzayede
Müsrif kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı

Dünya tarihinin en ilginç ve en magazinel figürlerinden Marie Antoinette'in elmas mücevherleri açık artırmada 8 milyon dolara alıcı buldu. Marie Antoinette 1793'te idam edilmiş, hayatı ve idamıyla ilgili olarak birçok edebi esere ve filme konu olmuştu.

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Bir zamanlar Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in sahip olduğu elmas bileklikler İsviçre'de düzenlenen bir müzayedede 8 milyon dolara satıldı.

Bileklikler açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir alıcının oldu.

Marie Antoinette, Fransız Devrimi sırasında giyotinle idam edilmeden önce güvende olması için uzağa yollamıştı.

Her iki bileklik de ülke dışına kaçırılmış ve 200 yıldan uzun süre ailesinde kalmıştı.

112 elmasla süslü bileklikler ilk kez müzayedeye çıkarıldı ve beklenenin iki katı bir fiyata alıcı buldu.

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Müsrif kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı

Christie's Müzayede Evi'nin Avrupa Başkanı Franois Curiel "Bu bileklikler, Fransız tarihinin en önemli dönemini anlatmak için, ışıltısı ve zaferiyle zaman yolculuğu yaptı" dedi.

Marie Antoinette Avusturya'da doğmuş ve geleceğin Fransa Kralı 16. Louis'in eşi olma üzere çocuk yaşta Fransa'ya yollanmıştı.

1793'te kendisini müsrif ve kralın üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmakla suçlayan Fransız halkının arasında giderek gözden düştükten sonra, eşinden birkaç ay sonra giyotinle idam edilmişti.

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Hapishanedeyken yazdığı mektupta mücevherle dolu tahta bir sandığın uzağa gönderilmesini istemişti.

Müzayede evi, mücevherleri Marie Antoinette'in hayatta kalan kızı Marie Therese'nin Avusturya'ya gelişinde aldığını belirtti.

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