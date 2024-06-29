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Muson yağmurları toprak kaymasına neden oldu! Nepal'de 9 can kaybı

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#Nepal#Şiddetli Yağış#Sel
Muson yağmurları toprak kaymasına neden oldu Nepalde 9 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:19

Nepal'ide şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere en az 9 kişi hayatını kaybetti..Muson yağmurlarının Eylül ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

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Güney Asya ülkesi Nepal'in batısında etkili olan şiddetli muson yağmurları, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetim Kurumu Sözcüsü Dizan Bhattarai yaptığı açıklamada, Malika köyünde 5 kişilik ailenin uyuduğu sırada evlerinin toprak altında kaldığını belirterek, "2'si çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Komşu Syangja bölgesinde de bir evin toprak altında kalmasıyla 1 kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, Baglung bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.


Yıllık muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana Nepal genelinde en az 35 kişi heyelan, sel ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Muson yağmurlarının Eylül ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.
Çoğunlukla dağlık bir alana yayılan Nepal'de muson mevsiminde yaşanan toprak kaymaları ve ani seller sık görülürken, her yıl yüzlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

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#Nepal#Şiddetli Yağış#Sel

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