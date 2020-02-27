Müslümanları dışlayan yasa ülkeyi karıştırdı

Çatışmalar ABD Başkanı Trump’ın bu ülkeye ilk resmi ziyaretine denk geldi. Geçen yıl sonunda onaylanan yasa, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’dan ülkeye gelen Budist, Sih, Hindu ve Hıristiyanlık dinlerine mensup göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken, Müslümanları kapsam dışı bırakıyor. Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan’da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Yasaya karşı çıkan ve destekleyen gruplar arasında pazar günü başlayan çatışamalar, Müslüman azınlığın yaşadığı kuzeydoğu Delhi’de yoğunlaştı. Hindistan Başbakanı Narenda Modi, olaylarla ilgili dün ilk kez Twitter’dan açıklama yaparak ‘barış’ çağrısında bulundu. Modi hükümeti, geçen yıl da Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Keşmir’in otonomisini geri almıştı. Modi’nin Hindistan’ı bir Hindu ülkesine çevirmek istediği söyleniyor.