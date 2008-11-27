'Müslümanlar serbest bırakılsın' talebi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın Mumbai kentindeki saldırıları düzenleyenlerden biri, olayın sorumluluğunu üstlenen Deccan Mücahidin adlı aşırı dinci örgütün üyesi olduklarını söyledi ve hapisteki Müslümanların serbest bırakılmasını istedi.

Güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılan Oberoi otelinden İndia TV adlı televizyon kanalına açıklama yapan kişi, kendini bu örgütün üyesi olarak tanıtarak, Hindistan'da hapsedilen tüm Müslümanların serbest bırakılmasını istedi. Saldırgan açıklamasında, "Hindistan'daki Müslümanlara zulüm edilmemelidir.



Biz bu ülkeyi seviyoruz, ancak annelerimiz ve kız kardeşlerimiz öldürüldüğü zaman bizi kim koruyacak?" şeklinde konuştu.



Mumbai kentinde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 101'e yükselmişti. Yaralı sayısının da 287 olduğu belirtilmişti.