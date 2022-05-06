Müslüman Kırım Tatar’ı cehennemi anlattı... Erdoğan'a çağrı yaptı!

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“İnsanların kolaylıkla tedavi edilebilecek yaraları yüzünden ölmesini izlemek çok acı veriyor. Sadece antibiyotik yok diye ölüyorlar. Şu anda kara, hava ve denizden sürekli saldırı altındayız; her an vuruluyoruz. Lütfen askerler de dahil herkesi Azovstal’dan çıkarmak için ne gerekiyorsa yapın. Ne olur bu kâbusa bir son verin!” Genç doktor savaştan önce hiç ölümle karşılaşmamış

ZELENSKİ’NİN ESKİ BASIN DANIŞMANI PAYLAŞTI

Bu sözler Ukrayna’da devam eden savaşa katılan Müslüman bir Kırım Tatar’ına ait. İşgalden önce tıp eğitimi alan, şimdi ise Azovstal'daki yaralılara tıbbi yardım sağlayan ve ambulans bile kullanan doktor kendini sosyal medyada ‘dr.livese’ olarak tanıtıyor. Sivilleri kurtarmak için büyük çabalar gösteren bu kişinin Twitter’da yazdıkları gazetecilik de yapmış ve Zelenski’nin bir önceki basın danışmanı olan Iuliia Mendel tarafından paylaşıldı.

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View this post on Instagram A post shared by @dr.livese

“Savaşın kaçıncı gününde olduğumuzu bilmiyorum. İnsanlar ölüyor… Kimi vurularak, kimi açlıktan, kimi de yaralarını tedavi edecek ilaç bulamadığından” diyen genç adam sözlerine şöyle devam ediyor: “Zamanımız kalmadı. Yarın olacak mı bilmiyorum. Ben Müslüman bir Kırım Tatarıyım. Soyum Kırım’ı üç yüz yıldan fazla bir süredir yöneten ünlü Girey hanedanına dayanıyor. Tıp eğitimi aldım. Ambulans kullanıyorum, yaralılara yardım ediyorum. Savaştan önce hiç ölüm görmemiştim.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SESLENDİ

Genç doktor sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek bitiriyor:

“Türkiye ve Ukrayna her zaman yakın ilişkiler içinde olmuşlar ve birbirlerine destek olmuşlardır. Siz ve ülkeniz bölgemizin siyasetinde büyük bir ağırlığa sahipsiniz. Nereye yazıp kiminle iletişime geçeceğimizi bilmiyoruz. Bu nedenle, size kişisel olarak hitap ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın hayırlarımızı terk etmeyeceğine ve bize yardım edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Buna katılacak herkesin takdirini kazanacağına inanıyorum.” Dünyaya ve Türkiye'ye çağrıda bulunan genç asker yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor

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MARİUPOL’DEKİ SON DURUM

Geçtiğimiz günlerde Mariupol’ü ziyaret eden BM Genel Sekreteri António Guterres bölgedeki durumu ‘cehennem gibi’ diyerek tarif etmişti.

Mariupol’ün Rusya tarafından tamamen ele geçirildiğinin açıklanmasıyla birlikte şehirde, özellikle de Azovstal çelik fabrikasında bulunan Ukrayna ordusu askerleri kendilerini savunmuş ve teslim olmayı reddetmişti.

Birçok sivil tarafından da sığınak gibi kullanılan tesislerin boşaltılması ve burada bulunan sivil ve askeri personellerin güvenlik koridoru sayesinde tahliye edilebilmesi için yürütülen çalışmalar zorlukla sürdürülüyor.