Musk’tan Twitter’da mavi tıka erteleme

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Ekim ayı sonunda Twitter’ı satın alan Musk, ayda sekiz dolar karşılığında tüm kullanıcılara ‘mavi’ doğrulanmış statü seçeneğini sunmaya hazırlanıyordu. Musk, önceki gün attığı tweet’te “Blue Verified’ın yeniden başlatılmasını, taklitçiliğin durdurulacağına dair yüksek bir güven oluşana kadar erteliyoruz” dedi. Musk, daha önce 29 Kasım olarak planlanan yeniden başlatma için bir tarih vermedi. Musk, Twitter’ın ücretli abonelik hizmetiyle platformun “mevcut lordlar ve köylüler sistemini” altüst edeceğini ve şirket için yeni bir gelir akışı yaratacağını savunmuştu. Musk’ın söz konusu erteleme kararının, markaları ve ünlüleri taklit eden birçok Twitter kullanıcı vakasının yaşanmasının ardından şirket hisse senetlerinin düşmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.