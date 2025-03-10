Musk’tan tuhaf çıkış! ‘Starlink olmasa Ukrayna çöker’

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Sosyal medya platformu X’te Trump yanlısı bazı siyasi analistlerin Beyaz Saray önünde önceki gün açılan dev Ukrayna bayrağının ABD yönetimi tarafından finanse edilmiş olabileceği eleştirilerine katılan Musk, “Özellikle Monako’da malikânede yaşayan 10 Ukraynalı oligarka yaptırım uygulayın ve bunlar anında kesilir” ifadelerini paylaştı. Starlink’i Ukrayna’nın hizmetine sunarak “Putin’e meydan okuduğunu” ve bu sistemlerin Ukrayna ordusunun “belkemiği” olduğunu söyleyen Musk, hizmeti kesmesi halinde Ukrayna cephesinin “çökeceğini” iddia etti. Bu arada Musk’ın paylaşımına yanıt veren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın Starlink sistemine yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yaptıklarını hatırlatarak, “SpaceX’in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız” dedi. Musk da, “Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun” şeklinde karşılık verdi.