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Musk'tan Trump'ın kıdemli danışmanına hakaret: Geri zekâlı

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#Musk#ABD#Trump
Musktan Trumpın kıdemli danışmanına hakaret: Geri zekâlı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 20:51

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu "geri zekâlı" olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi.

"NAVARRO GERÇEKTEN BİR GERİ ZEKALI"

Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekâlı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.

"BİR ÇUVAL TUĞLADAN DAHA APTAL"

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

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#Musk#ABD#Trump

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