Musk’tan Trump’a Epstein dosyası çağrısı: Sözünü tut

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Musk, X sosyal medya hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.

MUSK: "GERÇEKTEN CİDDİ MİSİN?"

Trump’a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren Musk, Trump’ın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca “Epstein” dediğine dikkati çekti.

Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla." çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Epstein dosyalarının önceki Demokrat yönetimler tarafından oluşturulduğunu savunarak halen tartışılıyor olmasından rahatsız olduğunu ifade etmişti.

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TRUMP’TAN TEPKİ

Epstein dosyalarının, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden’ın yönetimleri tarafından hazırlandığını öne süren Trump, "Rusya aldatmacasıyla dünyayı kandıranlar tarafından yazılan bu dosyalara neden bu kadar yer veriyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.