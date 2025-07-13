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Musk’tan Trump’a Epstein dosyası çağrısı: Sözünü tut

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#Musk#Trump#Epstein
Musk’tan Trump’a Epstein dosyası çağrısı: Sözünü tut
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 21:00

Amerikalı iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyaları yayımlaması çağrısında bulundu.

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Musk, X sosyal medya hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.

MUSK: "GERÇEKTEN CİDDİ MİSİN?"

Trump’a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren Musk, Trump’ın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca “Epstein” dediğine dikkati çekti.

Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla." çağrısında bulundu.

Musk’tan Trump’a Epstein dosyası çağrısı: Sözünü tut

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Epstein dosyalarının önceki Demokrat yönetimler tarafından oluşturulduğunu savunarak halen tartışılıyor olmasından rahatsız olduğunu ifade etmişti.

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TRUMP’TAN TEPKİ

Epstein dosyalarının, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden’ın yönetimleri tarafından hazırlandığını öne süren Trump, "Rusya aldatmacasıyla dünyayı kandıranlar tarafından yazılan bu dosyalara neden bu kadar yer veriyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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#Musk#Trump#Epstein

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