Musk’tan sahnede testereli şov

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin insanı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın danışmanı Elon Musk, Washington yakınlarında gerçekleştirilen Muhafazakâr Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 kongresinde sahnede altın elektrikli testereyle şov yaptı. Kongreye katılan Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin “ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi için kendisine hediye ettiği” elektrikli testereyi kaldırarak poz veren Musk, “Bu testere bürokrasi için” diye bağırdı.

‘ALTIN KÜLÇEYİ ISIR’

Trump yönetiminin kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı ile devlet harcamalarını kesmek için yaptığı girişimler ABD’de tartışmalara yol açan Musk, Amerikan Merkez Bankası’nı (FED) da denetleyebileceklerini söyledi. “Hemen her yerde israf” olduğunu söyleyen Musk, Kentucky eyaletindeki Fort Knox altın rezervlerini de denetleyeceklerini söyledi. ABD’li milyarder, “Sadece gidip görmek ve birinin sprey boyayla sahte bir şeyler yazmadığından emin olmak istiyoruz. Bu gerçek altın mı? Külçeyi ısır” ifadelerini kullandı. Musk’ın bu sözleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump başkanlık uçağında gazetecilere verdiği demeçte, Musk’ın Fort Knox’taki altınların “orada olup olmadığını” kontrol edeceğini söylemişti. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, her yıl denetim yapıldığı ve altınların tesiste olduğu açıklamasını yaptı.