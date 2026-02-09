×
Dünya Haberleri

Musk'tan Epstein gerçeklerini anlatanlara destek vaadi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 11:14

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, fuhuş ağı kurma ve pedofili suçlamalarıyla yargılanırken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'le ilgili "doğruyu söylediği için hakkında dava açılanların" savunma masraflarını karşılayacağını bildirdi.

Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasında Epstein mağdurlarının yer aldığı ve "gerçeği" talep ettikleri reklam yayımlandı.

Reklamda, Epstein'e ilişkin belgelerin tamamının yayımlanmamasına ve bazı isimlerin gizli tutulmasına tepki gösterildi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir kullanıcı, reklamı paylaşarak Epstein mağdurlarının, gizlenen bu isimleri "açıklayabileceğini" ve dava açılmasından korkanların Kongre'deki destekçileri aracılığıyla bu isimleri paylaşabileceğini savundu.

Musk da bu paylaşıma yanıt vererek, "Bu konuda gerçeği açıklayan ve bu yüzden hakkında dava açılan herkesin savunma masraflarını karşılayacağım." ifadesini kullandı.

Jeffrey Epstein

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

