Musk’ın hayali sona erdi

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Amerikan Bloomberg haber sitesinin bildirdiğine göre, 2014 yılında başlayan ve şimdiye kadar 450 milyon dolar yatırım almayı başaran proje, sene bitmeden tüm çalışanların işine son verilerek feshedilecek. Şirketin halihazırda çalışanlarının çoğunu işten çıkardığı, ABD Los Angeles’ta bulunan ofisi kapattığı ve ekipmanları satmaya çalıştığı belirtildi.

İLK TEST BAŞARISIZ OLMUŞTU

Musk’ın, havasız tüpler içinde saatte 1125 km’ye varan hızla ulaşım sağlamayı amaçlayan projesi gerçekleşseydi, uçakla bir buçuk saat süren Los Angeles-San Francisco seferi 30 dakikaya düşecekti. Projede yolcu veya kargo taşıyan aerodinamik alüminyum kapsüllerin, yeraltında ya da direkler üzerinde yükselen havasız tüpler içerisinde itilmesi öngörülmüştü. Bu kapsamda ABD’nin Nevada eyaletinde bir test pisti inşa edildi. Fakat 2020 yılında ilk insanlı testi gerçekleştirilen projede kapsül yalnızca saatte 160 km hıza ulaşabildi, Musk’ın hayali, “ütopik ve finansal olarak zorlayıcı” olduğu eleştirilerine maruz kaldı.