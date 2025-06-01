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Musk’ın gözü niye morardı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Trump#Oval Ofis
Musk’ın gözü niye morardı
Yunus Paksoy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:00

20 Ocak’tan bu yana yürüttüğü “Özel Devlet Çalışanı” görevinden ayrılması sebebiyle cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te basın toplantısı düzenleyen dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın sağ gözündeki morluk dikkat çekerken; Musk, 5 yaşındaki oğlu X’in gözüne yumruk attığını öne sürdü.

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‘ŞAKALAŞIYORDUK’ DEDİ

Konu hakkındaki soruyu cevaplayan Musk, “Küçük X’le dalaşıyordum ve dedim ki: ‘Hadi bakalım, yüzüme yumruk at’ o da attı. O sırada pek bir şey hissetmemiştim. Sonradan biraz morarmış galiba” dedi. Elon Musk’a hizmetlerinden ötürü teşekkür edip Beyaz Saray’ın altın anahtarını sunan Trump da söze girerek X’i tanıdığını belirterek onun yapmış olabileceğini söyledi.

DEDİKODU MALZEMESİ OLDU

Musk’ın morarmış gözüyle Oval Ofis’e gelmesi, dedikodulara da sebep oldu. Beyaz Saray’da üst düzey danışman olarak görev yapan Stephen Miller’ın eşi Katie Miller, Elon Musk ile çalışmak için devlet görevinden ayrılarak özel sektöre geçti ve bu durum sosyal medyada “aşk üçgeni” söylentilerine yol açtı. Bu yaşanan dedikodu skandalı sonrası “Miller ile Musk arasında gerginlik mi çıktı” sorusu da gündeme geldi. Öte yandan New York Times’ın hafta içi yayınladığı haberde Musk’ın ağır seviyelerde uyuşturucu kullandığı ve bunun sağlığını etkileyecek düzeyde olduğu da öne sürüldü.

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#Elon Musk#Trump#Oval Ofis

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