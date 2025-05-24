Musk’ın Çin merakı ittifakı bozmuş... Kozmik dosyaları görmek istemiş

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ABD Başkanı Donald Trump ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasındaki yakın politik ilişkinin, Çin’le ilgili gizli brifing yüzünden bozulduğu iddia edildi. Özel devlet çalışanı sıfatıyla ABD’de devlet harcamalarını kısmayı amaçlayan Devlet Verimlililk Dairesi’nin (DOGE) başına geçen Musk, Washington politikalarına hızlı ve tartışmalı bir giriş yapmış ancak son dönemde etkisi ciddi oranda azalmıştı. Trump’ın siyasi müttefiklerinden olan Steve Bannon, Beyaz Saray’daki saldırgan tavrı nedeniyle kabine üyeleri dahil birçok devlet çalışanının kısa sürede nefretini kazanan Musk’ın mart ayındaki “Çin brifingi” olayı sonrası Trump’la olan ilişkisinin bozulduğunu öne sürdü.

TRUMP YALANLAMIŞTI

İlk olarak New York Times’ta yer alan bir haberde Musk’ın ABD ile Çin arasındaki olası bir savaş durumunda atılacak adımlara ilişkin çok gizli bir Savunma Bakanlığı brifingi alacağı iddia edilmişti. Haber ABD siyasetinde büyük tepkiyle karşılanmış, analistler de Musk’ın Beyaz Saray’da haddinden fazla güçlü bir role sahip olduğu eleştirilerini getirmişti. Ancak Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla haberi yalanlamıştı.

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‘HER ŞEY DEĞİŞTİ’

The Atlantic’in “Musk’ın Yükselişi ve Düşüşü” başlıklı makalesinde görüşlerine yer verilen Trump’ın eski danışmanlarından Steve Bannon, Trump’ın Musk’a gizli brifinge erişim vermemesinin ‘her şeyi değiştirdiğini söyledi. Bannon, “Hissedebiliyorsunuz. Her şey değişti. O ateş düştü” dedi. Bannon, Musk’ın DOGE’daki görevlerinden de yavaş yavaş el çekmeye başladığını aktardı. Musk son dönemde Trump’ın Ortadoğu gezisi ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın Oval Ofis ziyaretinde görünse de Beyaz Saray’daki etkinliğinin sona erdiği belirtiliyor.