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Musk’ın Beyaz Saray’ın bitişiğinde ofisi olacak

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#Musk#Trump#ABD
Musk’ın Beyaz Saray’ın bitişiğinde ofisi olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 07:00

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın, Donald Trump yönetiminde hükümet harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görevinde, Beyaz Saray kompleksinde bir ofiste çalışacağı öne sürüldü.

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Habere göre Musk’ın ofisi, Beyaz Saray’ın bitişiğindeki Eisenhower Binası’nda olacak. Tesla, SpaceX ve X gibi büyük şirketlerin sahibi Elon Musk, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Trump’a oldukça yakın bir konumda olacak. Ancak Musk’ın Trump’ın ofisine, yani Batı Kanadı’na erişim için özel izne sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

DOGE adı verilen yeni proje, Musk ve ABD’li milyarder Vivek Ramaswamy tarafından yönetilecek. Ramaswamy’nin de Beyaz Saray kompleksinde ofisi olup olmayacağı henüz belli değil. Öte yandan devletten ihale alan Musk’ın Başkan’a bu kadar yakın olması eleştiri konusu da oluyor.

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#Musk#Trump#ABD

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