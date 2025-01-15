Musk’ın Beyaz Saray’ın bitişiğinde ofisi olacak

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Habere göre Musk’ın ofisi, Beyaz Saray’ın bitişiğindeki Eisenhower Binası’nda olacak. Tesla, SpaceX ve X gibi büyük şirketlerin sahibi Elon Musk, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Trump’a oldukça yakın bir konumda olacak. Ancak Musk’ın Trump’ın ofisine, yani Batı Kanadı’na erişim için özel izne sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

DOGE adı verilen yeni proje, Musk ve ABD’li milyarder Vivek Ramaswamy tarafından yönetilecek. Ramaswamy’nin de Beyaz Saray kompleksinde ofisi olup olmayacağı henüz belli değil. Öte yandan devletten ihale alan Musk’ın Başkan’a bu kadar yakın olması eleştiri konusu da oluyor.