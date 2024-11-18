Musk’ı kendi yapay zekâsı vurdu

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Bir kullanıcı, yapay zekâya Twitter/X’te en çok yanlış bilgiyi kimin yaydığını sorunca Grok, “Çeşitli analizlere, sosyal medya gönderilerine ve raporlara dayanarak, Elon Musk, platformu satın aldığından beri X’te yanlış bilginin en önemli yayıcılarından biri olarak belirlendi” yanıtını verdi. Yapay zeka ayrıca Musk’ın çok sayıda takipçisi ve yüksek görünürlüğü nedeniyle, paylaştığı yanlış bilginin anında yayıldığını belirtti. Musk, özellikle ABD seçim sürecinde hile ve dolandırıcılık yapıldığına dair sahte bilgiler yayması ve komplo teorilerine destek vermesiyle tepki çekmişti.