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Musk’ı kendi yapay zekâsı vurdu

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#Elon Musk#Yapay Zekâ#X
Musk’ı kendi yapay zekâsı vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:00

Teknoloji milyarderi Elon Musk’a ait yapay zekâ yazılımı Grok’a göre, “Twitter/X’te en çok yanlış bilgi yayan kişi” Elon Musk’ın kendisi.

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Bir kullanıcı, yapay zekâya Twitter/X’te en çok yanlış bilgiyi kimin yaydığını sorunca Grok, “Çeşitli analizlere, sosyal medya gönderilerine ve raporlara dayanarak, Elon Musk, platformu satın aldığından beri X’te yanlış bilginin en önemli yayıcılarından biri olarak belirlendi” yanıtını verdi. Yapay zeka ayrıca Musk’ın çok sayıda takipçisi ve yüksek görünürlüğü nedeniyle, paylaştığı yanlış bilginin anında yayıldığını belirtti. Musk, özellikle ABD seçim sürecinde hile ve dolandırıcılık yapıldığına dair sahte bilgiler yayması ve komplo teorilerine destek vermesiyle tepki çekmişti.

 

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#Elon Musk#Yapay Zekâ#X

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