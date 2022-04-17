Musk’a karşı zehirli hap

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Sosyal medya şirketi Twitter, Elon Musk dışındaki hissedarlarına pay alım hakkı tanıyarak şirket kontrolünün tek elde toplanmasını zorlaştıracak bir adım attı. Söz konusu adım ekonomi jargonunda “zehirli hap” (poison pill) olarak adlandırılıyor. Buna göre Twitter yönetim kurulu, Musk dışındaki mevcut hissedarlara daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı tanıdı. Bu yöntem istenmeyen satın alımlardan korunmak için kullanılıyor. Bu önlemin teknik olarak Musk’ı durduramayacağı ancak cebinden daha fazla para çıkmasına yol açarak alımdan vazgeçmesini sağlayabileceği ifade ediliyor.

PARASI YETMEYEBİLİR

Twitter’ın yüzde 9’una sahip olan Musk, kalan tüm hisseler için hisse başına 54.2 dolar teklif etmişti. Satışın bu fiyattan gerçekleşeceği düşünülürse Musk’ın cebinden 43 milyar dolar çıkacak. Ancak 270 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin insanı olsa da yeterli nakit parası bulunmayabilir. Musk’ın nakit varlığı 3 milyar dolar olarak hesaplanıyor, bu da 40 milyar dolarlık kaynak yaratmak zorunda olduğu anlamına geliyor.

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ÇALIŞANLAR RAHATSIZ

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak istemesi şirket çalışanları tarafından tehdit olarak algılanıyor. Liberal görüşleri savunan Twitter personeli esnek çalışma koşullarına sahip. Buna karşın Musk’ın Tesla’sı ırk ayrımcılığı ve cinsel taciz iddiaları nedeniyle sık sık mahkemelik oldu. Musk ayrıca, COVID-19 konusunda yanlış bilgi yayması ve cinsiyetçi ifadeler kullanmasıyla da sık sık eleştiriliyor. Twitter’da tam zamanlı olarak 7 bin 500 kişi çalışıyor.